Человек,стоя на краю ручья,видит в трех метрах перед собой отражение вершины столба,высотой 9 м,который стоит на другом берегу ручья.Расстояние от земли до уровня глаз человека равно 1 м 50 см.Найдите расстояние от человека до ...

Алгебра

Человек,стоя на краю ручья,видит в трех метрах перед собой отражение вершины столба,высотой 9 м,который стоит на другом берегу ручья.Расстояние от земли до уровня глаз человека равно 1 м 50 см.Найдите расстояние от человека до столба.Ответ дайте в метрах.)

Автор: Гость