человек ростом 1.8 м стоит на росстоянии 12 м от столба, на котором висит фонарь на высоте 5.4 м. Найдите длину теничеловека в метрах

Алгебра

человек ростом 1.8 м стоит на росстоянии 12 м от столба, на котором висит фонарь на высоте 5.4 м. Найдите длину теничеловека в метрах

Автор: Гость