человек ростом 1.8 м стоит на росстоянии 12 м от столба, на котором висит фонарь на высоте 5.4 м. Найдите длину теничеловека в метрах
Алгебра
человек ростом 1.8 м стоит на росстоянии 12 м от столба, на котором висит фонарь на высоте 5.4 м. Найдите длину теничеловека в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.4/1.8=(12+х)/х 3х=12+х 3х-х=12 2х=12 х=12:2 х=6м-длина тени человека.
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