Напишите уравнения реакций углерода с аллюминием,водородом,фтором,оксидом железа( III).Укажите,в каких реакциях углерод-окислитель,а в каких-восстановитель.
Химия
Напишите уравнения реакций углерода с аллюминием,водородом,фтором,оксидом железа( III).Укажите,в каких реакциях углерод-окислитель,а в каких-восстановитель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Al+3C=Al3C4 (okislit) c +2H2=ch4 (vosstanovitel) c + 2F2 = cf4 (vosst) c + fe2o3 = fe + co2 ili c +fe2o3=fe + co (vosst ) nuzhno urovnat
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