Напишите уравнения реакций углерода с аллюминием,водородом,фтором,оксидом железа( III).Укажите,в каких реакциях углерод-окислитель,а в каких-восстановитель.

Химия
Напишите уравнения реакций углерода с аллюминием,водородом,фтором,оксидом железа( III).Укажите,в каких реакциях углерод-окислитель,а в каких-восстановитель.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Al+3C=Al3C4   (okislit) c +2H2=ch4  (vosstanovitel) c + 2F2 = cf4  (vosst) c + fe2o3 = fe + co2  ili c +fe2o3=fe + co (vosst ) nuzhno urovnat
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