Точка С середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки В, якщо А(-3;-2), С(1;-3)?????

Гость: Гость:

координаты (.) в будут (5; -4) решений 2 одно графически, второе теоретически: проекция на ось Х отрезка АС = 4, значит координата Х будет равна 1+4=5, проекция на ось Y отрезка АС = 1, значит координата Y будет равна 3+1=4 (т.к. ниже 0, то -4)