Точка С середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки В, якщо А(-3;-2), С(1;-3)?????

Геометрия
Точка С середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки В, якщо А(-3;-2), С(1;-3)?????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
координаты (.) в будут  (5; -4) решений 2 одно графически, второе теоретически: проекция на ось Х отрезка АС = 4, значит координата Х будет равна 1+4=5, проекция на ось Y отрезка АС = 1, значит координата Y будет равна 3+1=4 (т.к. ниже 0, то -4) 
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