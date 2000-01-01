С помощью весов позволяющих находить массу с точностью до 1 кг.нашли .что масса мешка с картофелем равна 27 кг. Может ли масса этого мешка оказаться в действительности равной 27,1 кг?---------------27,7кг?----------26,9кг?-----...
Математика
С помощью весов позволяющих находить массу с точностью до 1 кг.нашли .что масса мешка с картофелем равна 27 кг. Может ли масса этого мешка оказаться в действительности равной 27,1 кг?---------------27,7кг?----------26,9кг?--------------28,1кг?-----------
Ответ(ы) на вопрос:
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26.9 кг 26.0кг <26.9кг <27.0кг
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