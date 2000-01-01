С помощью весов позволяющих находить массу с точностью до 1 кг.нашли .что масса мешка с картофелем равна 27 кг. Может ли масса этого мешка оказаться в действительности равной 27,1 кг?---------------27,7кг?----------26,9кг?-----...

Математика

С помощью весов позволяющих находить массу с точностью до 1 кг.нашли .что масса мешка с картофелем равна 27 кг. Может ли масса этого мешка оказаться в действительности равной 27,1 кг?---------------27,7кг?----------26,9кг?--------------28,1кг?-----------

Автор: Гость