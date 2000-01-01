Три дюжины лимонов (т. е. 36 лимонов) стоят столько рублей, сколько можно купить лимонов на 16 рублей. Сколько стоит дюжина лимонов?
Математика
Три дюжины лимонов (т. е. 36 лимонов) стоят столько рублей, сколько можно купить лимонов на 16 рублей. Сколько стоит дюжина лимонов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х:36=16:х х^2=36*16 х^2=576 х=24 лимона-стоят 16 рублей. 2)24:2=16:2 12лимонов(дюжина)-стоят 8 рублей.
Гость:
х : 36 = 16 : х ^ в квадрате х^ 2 =36*16 х^2 = 576 х = 24 лимона стоят 16 руб 24: 2= 16: 2 12 лимонов стоят 8 руб.
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