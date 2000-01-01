Три дюжины лимонов (т. е. 36 лимонов) стоят столько рублей, сколько можно купить лимонов на 16 рублей. Сколько стоит дюжина лимонов?

Математика

Три дюжины лимонов (т. е. 36 лимонов) стоят столько рублей, сколько можно купить лимонов на 16 рублей. Сколько стоит дюжина лимонов?

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