Разложите по разрядам числа: 41,87; 0,6098; 13,5401.
Математика
Разложите по разрядам числа: 41,87; 0,6098; 13,5401.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41,87=40+1+0,80+0,07 0,6098=0,6+0,009+0,0008 13,5401=10+3+0,5+0,04+0,0001
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Состав соли (NH4)2SO4 можно установить, используя два раствора, содержащие ионы 1) OH- и Ba2+ 2) OH- и H+ 3) Cl- и Cu2+ 4) CO2/3 и Ba2+
Алгебра
нужно раскрыть скобки и упросить: : 5а( а² – 4а ) – 8а( а² – 6а ) помогите пожалуйста, очень жду ответа
Обществознание
Физика
объясните.почему электромагнитные волны могут проникать сквозь преграды из диэлектрика(стекло или пластмасса), а сквозь преграды металла(фольги) не...