Разложите по разрядам числа: 41,87; 0,6098; 13,5401.

Математика
Разложите по разрядам числа: 41,87; 0,6098; 13,5401.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41,87=40+1+0,80+0,07   0,6098=0,6+0,009+0,0008     13,5401=10+3+0,5+0,04+0,0001   
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