Состав соли (NH4)2SO4 можно установить, используя два раствора, содержащие ионы 1) OH- и Ba2+ 2) OH- и H+ 3) Cl- и Cu2+ 4) CO2/3 и Ba2+

Химия

Состав соли (NH4)2SO4 можно установить, используя два раствора, содержащие ионы 1) OH- и Ba2+ 2) OH- и H+ 3) Cl- и Cu2+ 4) CO2/3 и Ba2+

Автор: Гость