Состав соли (NH4)2SO4 можно установить, используя два раствора, содержащие ионы 1) OH- и Ba2+ 2) OH- и H+ 3) Cl- и Cu2+ 4) CO2/3 и Ba2+
Химия
Состав соли (NH4)2SO4 можно установить, используя два раствора, содержащие ионы 1) OH- и Ba2+ 2) OH- и H+ 3) Cl- и Cu2+ 4) CO2/3 и Ba2+
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)[latex](NH_4)_2SO_4+2NaOH=Na_2SO_4+2H_2O+2NH_3[/latex]-выделяется аммиак,который определим по запаху,что свидетельствует о том,что в наличии была соль аммония [latex](NH_4)_2SO_4+BaCl_2=2NH_4Cl+BaSO_4[/latex]-выпадает белый осадок сульфата бария,что свидетельствует о том,что была соль серной кислоты
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