Радиус окружности,описанной около треугольника с углом в 150*,равен 1.Найдите длину наибольшей стороны треугольника.

Гость: Гость:

дуга, на которую опирается угол 150*=300* (вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается) из центра опис окружности проводим 2 радиуса к тточкам треугольника(к 2, кроме той, возле которой угол 150*), получаем равнобедренный треугольник, со сторонами 1 (большая сторона этого треугольника явл. большей стороной первоначального треугольника) больший угол полученного треугольника=60*(центральный угол равен дуге, на которую он опирается) т. к. полученный треугольник равнобедренный то остальные его углы равны (180*-60*)/2=60* зн., полученный треугольник- равносторонний и его сторона равна 1 Ответ: 1.