помогите решить цепочку:Fe2O3=Fe2(SO4)3=Fe(OH)3=Fe2O3=FeCl2=FeCl3=AgCl
Химия
помогите решить цепочку:Fe2O3=Fe2(SO4)3=Fe(OH)3=Fe2O3=FeCl2=FeCl3=AgCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1...Fe2O3 + 3CuSO4 = Fe2(SO4)3 + 3CuО 2...Fe2(SО4)3 + 3Cu(OH)2 = 2Fe(OH)3 + 3CuSO4 3...Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O
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