Соедините имена современников. А.Д.Меньшиков Григорий Отрепьев Борис Годунов Пётр1 Патриарх Никон Емельян пугачёв Екатерина2 Алексей Михайлович
Обществознание
Соедините имена современников. А.Д.Меньшиков Григорий Отрепьев Борис Годунов Пётр1 Патриарх Никон Емельян пугачёв Екатерина2 Алексей Михайлович
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Меньшиков - Петр 1 Отрепьев - Годунов Никон - Алексей Михайлович Пугачев - екатерина
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