В круг радиусом 1 дм вписан квадрат. Из круга случайным образом выбираются две точки. Найдите вероятность того, что обе точки принадлежат квадрату
Математика
В круг радиусом 1 дм вписан квадрат. Из круга случайным образом выбираются две точки. Найдите вероятность того, что обе точки принадлежат квадрату
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S квадрата = 1 квадратный дм S круга = 0,25*Пи квадратных дм вероятность попадания в круг равна 0,25*Пи/1. вероятность равна произведению 2 события первая точка попала в круг ==> вторая точка попала в круг. ==> 0,25*0,25*пи*пи
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