Помогите пожалуйста составить сочинение-рассуждение на тему "Как я понимаю храбрость". Хотя бы какой-нибудь шаблон, набросок что ли?

Думаю, надо начать так: "Вокруг нас очень много чувств. Храбрость одно из них. Она повсюду. И это не обязательно отважные пожарные, милиционеры и т.д. Храбрый мальчик, снявший маленького котенка с дерева, или храбрый худощавый слабенький паренек, защитивший девушку от хулиганов."

Гость: Гость:

Храбрость-одна из важнейших черт характера человека.Храбрый человек имеет мужество прямо смотреть в глаза обстоятельствам,принимать твёрдое решение и идёт до конца в своих начинаниях. Уверенность в своей првоте придаёт смелость этому человеку,прогоняет страх.Но чтобы стать храбрым человеком,необходимо иметь большую силу воли,терпение,некоторую настойчивость. Храбрость бывает разнойюИногда храбрость граничит с безрассудством,и тогда совершаются невероятные,непредсказуемые "подвиги".Но иногда храброе сердце обнаруживается у робкого,застенчивого,неприметного человека,и тогда торжествует сила духа. Необыкновенной храбростью обладают люди,попавшие в экстренные ситуации.Это и воины,и пожарные,и спасатели,и врачи.Они не опускают руки в трудную минуту,а борются за жизнь и спасение людей.Но так же храбр и обыкновенный прохожий,который не побоялся снять маленького котёнка с дерева. Каждый человек храбр по-своему.