Рассчитайте массу и количество вещества серной кислоты (H2 SO4) вступившей в реакцию с Mg(магнием), если образовалось 35г. сульфата магния(Mg SO4)

Химия

Рассчитайте массу и количество вещества серной кислоты (H2 SO4) вступившей в реакцию с Mg(магнием), если образовалось 35г. сульфата магния(Mg SO4)

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