Рассчитайте массу и количество вещества серной кислоты (H2 SO4) вступившей в реакцию с Mg(магнием), если образовалось 35г. сульфата магния(Mg SO4)

Химия
Рассчитайте массу и количество вещества серной кислоты (H2 SO4) вступившей в реакцию с Mg(магнием), если образовалось 35г. сульфата магния(Mg SO4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4+Mg=MgSO4+H2(газ) Mr(H2SO4)=98 Mr(MgSO4)=120 пишем пропорцию х/98=35/120 х=28,58 - грамм серной кислоты. u(количество вещества - H2SO4)=m/Mr=28,58/98=0,29=0,3 моль    
Гость:
    х г           35г H2SO4+Mg=MgSO4+H2  98г/моль     120г/моль  98г               120г х/98 = 35/120  х=98*35/120=28,6г кол.вещ-ва = m/M=28,6/98=0,3моль
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