сколько песка или кокса содержащего 90% углерода потребуется для получения 1 т карборунда
Химия
сколько песка или кокса содержащего 90% углерода потребуется для получения 1 т карборунда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение реакции: SiO2 + 3C = SiC + 2CO Для песка: (60 - 40) х - 1000 х = 1500 кг Для углерода (36 - 40) х - 1000 х = 900 кг углерода в коксе 90% = 0,9 количество кокса = 900/0,9 = 1000кг
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