прочитайте и ответе это хорошее сочинение ? на тему "нужно ли прощать врагов?" Нужно ли прощать врагов? Все думают когда враг делает зло его нельзя прощать. А даже иногда делают зло ему. Но враги тоже люди их создал Бог. Иногда...

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прочитайте и ответе это хорошее сочинение ? на тему "нужно ли прощать врагов?" Нужно ли прощать врагов? Все думают когда враг делает зло его нельзя прощать. А даже иногда делают зло ему. Но враги тоже люди их создал Бог. Иногда враг может стать лучшим другом. Поэтому врагов надо прощать Один интересный факт -Можно ли простить врага? -Бог простит! Наша задача организовать их встречу... сказал Аль Капонет. Уметь прощать нужно. С агрессией жить нельзя, потому что это разрушает человеческую жизнь. Когда мы говорим о своей обиде, мы хотим, чтобы нас выслушал кто-то неосуждающий и сочувствующий, непохожий на друзей Иова. Человеку важно быть принятым таким, каков он есть, и если им владеет обида, сначала надо разобраться, что ее вызвало, а не просто говорить: «Обижаться нехорошо».

Автор: Гость