напишите пожалуйста уравнение реакций взаимодействия водорода с оксидом молибдена и уравнение реакций взаимодействия натрия с водой

Химия

напишите пожалуйста уравнение реакций взаимодействия водорода с оксидом молибдена и уравнение реакций взаимодействия натрия с водой

Автор: Гость