напишите пожалуйста уравнение реакций взаимодействия водорода с оксидом молибдена и уравнение реакций взаимодействия натрия с водой

Химия
напишите пожалуйста уравнение реакций взаимодействия водорода с оксидом молибдена и уравнение реакций взаимодействия натрия с водой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na+2H2O=2NaOH+H2 3H2+MoO3=Mo+3H2O
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