Помогите, пожалуйста, придумать синквейн к слову март.

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Помогите, пожалуйста, придумать синквейн к слову март.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Март. Прохладный, волнующий. Будоражит, морозит, трепещет, Третий месяц календарного года Весна! 
Гость:
Март Прилетают грачи. Весна набирает разбег, Снега убирает в кладовку зимы. Хорошо!  
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