Помогите, пожалуйста, придумать синквейн к слову март.
Русский язык
Помогите, пожалуйста, придумать синквейн к слову март.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Март. Прохладный, волнующий. Будоражит, морозит, трепещет, Третий месяц календарного года Весна!
Гость:
Март Прилетают грачи. Весна набирает разбег, Снега убирает в кладовку зимы. Хорошо!
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