СРОЧНО ПОМОГИТЕ МНЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите длину хорды,образующейся при пересечении прямой y + x - 5 = 0 с окружностью x^2 +y^2 =25.

Геометрия
СРОЧНО ПОМОГИТЕ МНЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите длину хорды,образующейся при пересечении прямой y + x - 5 = 0 с окружностью x^2 +y^2 =25.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при решении системы уравнений x^2 +y^2 =25. y = 5 - х  получим 2 точки (0;5) и (5;0) расстояние между ними и есть искомая длина хорды корень(25+25)=5*корень(2) - это ответ
Гость:
Окружность имеет центр С(0;0) и R=5 Прямая пересекает окружность в точках А(5;0) и В(0;5). Расстояние между этими точками: АВ=[latex]\sqrt{25+25}=\sqrt{50}=5\sqrt{2}[/latex]см
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