в 10 одинаковых банках16кг меда .Сколько килограмов меда в 20 таких банках?
Математика
в 10 одинаковых банках16кг меда .Сколько килограмов меда в 20 таких банках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 в 2 раза меньше 20 значет надо: 16*2=32(кг) Ответ:16килограм Можно так: 16*(10*2)=32(кг)
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