длина окружности вписанной в правильный треугольник равна два корня из трех пи см. найдите длину окружности около этого треугольника

Геометрия
длина окружности вписанной в правильный треугольник равна два корня из трех пи см. найдите длину окружности около этого треугольника
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=2r 2Пr=2sqrt(3)П 2r=2sqrt(3) ответ R=2sqrt(3)
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