длина окружности вписанной в правильный треугольник равна два корня из трех пи см. найдите длину окружности около этого треугольника

Геометрия

длина окружности вписанной в правильный треугольник равна два корня из трех пи см. найдите длину окружности около этого треугольника

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