Поезд шёл 4 ч. со скоростью. 60км/ч,2ч. со скоростью 70км/ч и 3ч со скоростью 65км/ч. Какое расстояние прошёл поезд? Сможет ли пройти поезд это расстояние за 7ч, если будет дви гаться со скоростью 81км/ч?
Математика
Поезд шёл 4 ч. со скоростью. 60км/ч,2ч. со скоростью 70км/ч и 3ч со скоростью 65км/ч. Какое расстояние прошёл поезд? Сможет ли пройти поезд это расстояние за 7ч, если будет дви гаться со скоростью 81км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t1 = 4 ч v1 = 60 км/ч t2 = 2 ч v2 = 70 км/ч t3 = 3 ч v3 = 65 км/ч Найти: l - ? Решение: 1) l = v*t l1 = v1*t1 = 4*60=240 км l2 = v2*t2 = 2*70=140 км l3 = v3*t3 = 3*65=195 км l = l1+l2+l3 = 240+140+195 = 575 км 2) l = v*t = 81*7=567 км Ответ: Нет, не сможет. 567 меньше, чем 575 км.
Гость:
4*60=240 км 2*70=140 км 3*65=195 км 240+140+195 = 575 км 81*7=567 км. ответ:нет не сможет.
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