Поезд шёл 4 ч. со скоростью. 60км/ч,2ч. со скоростью 70км/ч и 3ч со скоростью 65км/ч. Какое расстояние прошёл поезд? Сможет ли пройти поезд это расстояние за 7ч, если будет дви гаться со скоростью 81км/ч?

Математика

Поезд шёл 4 ч. со скоростью. 60км/ч,2ч. со скоростью 70км/ч и 3ч со скоростью 65км/ч. Какое расстояние прошёл поезд? Сможет ли пройти поезд это расстояние за 7ч, если будет дви гаться со скоростью 81км/ч?

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