город в греции в близ которого греки потерпели поражение и лишились независимости
Обществознание
город в греции в близ которого греки потерпели поражение и лишились независимости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
город Херонея (338г. до н.э. битва)
Гость:
Близ города Херонея(Херонейская битва)
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