укажите основные различия шишек сосны ели лиственницы

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у шишек сосны - Шишки повисающие, на коротких черешках, одиночные или по несколько штук, цилиндрические, 8—10 см дл., 2,5—4 см толщ., созревают на 3 год, с жесткими деревянистыми чешуями. Апофизы семенных чешуи сверху сводчато-выпуклые, на верхушке с выпуклым туповатым пупком. у ели - Шишки, созревающие в первый же год, образованы спирально расположенными кроющими чешуями, в пазухах которых находятся по две семяпочки у лиственницы - Шишки округлые, яйцевидные или почти цилиндрические. Цветут ежегодно ранней весной, шишки созревают в год цветения. итог: самое главное их отличие - это внешнее, у сосны округлые с твердыми чешуйками, довольно большие по размеру. у елки - вытянутые, с мягкими чеуйками, светло-коричневого цвета. у лиственницы - самые маленькие, кругленькие, а чешуйки по плотности средние между елкой и сосной, но тонкие.