Почему так разнообразен растительный и животный мир Евразии и так беден в Антарктиде?
Биология
Почему так разнообразен растительный и животный мир Евразии и так беден в Антарктиде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому,что в Антарктиде очень низкие температуры(-40),в то время как в Евразии очень благоприятный климат и соответствующие температуры.В Антарктиде не каждое животное и растение может выжить в этом суровом климате.
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