угол правильного треугольника, описанной окружности и вписанной в него.Найти площадь меньшей окружности , и длину окр., если радиус большей окружности равен 4

Геометрия

угол правильного треугольника, описанной окружности и вписанной в него.Найти площадь меньшей окружности , и длину окр., если радиус большей окружности равен 4

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