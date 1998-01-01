пассажирский поезд следует вслед за товарным. В 6 часов утра расстояние между ними 7 км. Скорость пассажирского 80 км/ч, товарного - 60 км/ч. Через сколько произойдет встреча?

Математика

пассажирский поезд следует вслед за товарным. В 6 часов утра расстояние между ними 7 км. Скорость пассажирского 80 км/ч, товарного - 60 км/ч. Через сколько произойдет встреча?

Автор: Гость