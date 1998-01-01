пассажирский поезд следует вслед за товарным. В 6 часов утра расстояние между ними 7 км. Скорость пассажирского 80 км/ч, товарного - 60 км/ч. Через сколько произойдет встреча?
Математика
пассажирский поезд следует вслед за товарным. В 6 часов утра расстояние между ними 7 км. Скорость пассажирского 80 км/ч, товарного - 60 км/ч. Через сколько произойдет встреча?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-60=20 км/ч 7/20 (ч)=(7/20)*60=21 (мин) пассажирский поезд догонит товарный в 6 ч21 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Мне нужен этот тест от своего лица One day in 1777 Josefh Montgolfier was relaxing in front of the fire with his laundry drying nearby.after a w...
Обществознание