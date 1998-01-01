пассажирский поезд следует вслед за товарным. В 6 часов утра расстояние между ними 7 км. Скорость пассажирского 80 км/ч, товарного - 60 км/ч. Через сколько произойдет встреча?

Математика
пассажирский поезд следует вслед за товарным. В 6 часов утра расстояние между ними 7 км. Скорость пассажирского 80 км/ч, товарного - 60 км/ч. Через сколько произойдет встреча?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-60=20 км/ч 7/20 (ч)=(7/20)*60=21 (мин) пассажирский поезд догонит товарный в 6 ч21 мин
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