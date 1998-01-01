какое время отражено писателем в рассказе кавказ

Литература
какое время отражено писателем в рассказе кавказ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале хх в.,в Москве и на черноморском поберенжье.
Гость:
Писатель описывает прошлое, воссоздавая атмосферу усадьбы, уединенной сельской жизни, темной аллеи, песен косцов, памятной сердцу комнаты.
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