какое время отражено писателем в рассказе кавказ
Литература
какое время отражено писателем в рассказе кавказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале хх в.,в Москве и на черноморском поберенжье.
Гость:
Писатель описывает прошлое, воссоздавая атмосферу усадьбы, уединенной сельской жизни, темной аллеи, песен косцов, памятной сердцу комнаты.
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