2,46:(-4,1)-15:0,25-40:(-25)+(-14,4):(-0,32)
Математика
2,46:(-4,1)-15:0,25-40:(-25)+(-14,4):(-0,32)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала мы выполняем деление а потом результаты вычитаем или складываем в зависимости от знака 0,6-60+1,6+45=-14
Гость:
1)2,46:(-4,1)= -0,6 2)15:0,25= 60 3)40:(-25)= -1,6 4)(-14,4):(-0,32)= 45 5) -0,6-60= -60,6 6)-60,6-(-1,6) = -59 7)-59+45= -14 Ответ: -14
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