Определить часть речи:но как тихо,как как невыразимо тихо все кругом.
Русский язык
Определить часть речи:но как тихо,как как невыразимо тихо все кругом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НО-предлог. КАК-союз. ТИХО-наречие. НЕВЫРАЗИМО-наречие. ВСЁ-предлог. КРУГОМ-существытельное.
Гость:
Но (союз) как (частица) тихо (наречие) невыразимо (наречие) все (местоимение) кругом (наречие)
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