зделать записи звукового и буквенного строения слов:горький,чеснок

Русский язык
зделать записи звукового и буквенного строения слов:горький,чеснок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
горь/кий-2слога,7букв,6звуков г(г)-согласный,звонкий,твердый о(о)-гласный,ударный р(р)-согласный,мягкий звонкий к(к)-согласный,глухой,мягкий и(и)-гласный безударный й(j)-согласный звонкий мягкий чес/нок-2 слога,6букв,6звуков ч(ч)-согласный глухой мягкий е(е)-гласный безударный с(с)-согланый глухой твердый н(н)-соглайный звонкий твердый о(о)-гласный ударный к(к)-согласный звонкий твердый 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
В чем видел хрущев, уже отстраненный от власти, свою главную заслугу перед страной?
Ответить
Физика
Найдите запирающее напряжение для электронов при освещении металла светом с длинной волны 330нм, сли красная граница фотоэффекта для металла 620 нм...
Ответить
Литература
НАПИСАТЬ ОЧЕРК НА ТЕМУ САМОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.5 КЛАСС
Ответить
Физика
"Определите на каком расстоянии от наблюдателя ударила молния,если он услышал гром через 3с
Ответить
Химия
поставить коэффициенты в уравнение H3PO3=PH3+P2O5+H2O
Ответить