зделать записи звукового и буквенного строения слов:горький,чеснок
Русский язык
зделать записи звукового и буквенного строения слов:горький,чеснок
Ответ(ы) на вопрос:
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горь/кий-2слога,7букв,6звуков г(г)-согласный,звонкий,твердый о(о)-гласный,ударный р(р)-согласный,мягкий звонкий к(к)-согласный,глухой,мягкий и(и)-гласный безударный й(j)-согласный звонкий мягкий чес/нок-2 слога,6букв,6звуков ч(ч)-согласный глухой мягкий е(е)-гласный безударный с(с)-согланый глухой твердый н(н)-соглайный звонкий твердый о(о)-гласный ударный к(к)-согласный звонкий твердый
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