НАПИСАТЬ ОЧЕРК НА ТЕМУ САМОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.5 КЛАСС

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Зимним вечером, сидя в теплой постели, под руку попалось стихотворение А. С. Пушкина «Птичка». Перечитав его несколько раз, появилось ощущение превосходства, благородия, царствования человека в природе. Желание совершать лишь добрые поступки, быть на страже окружающей среды, защищать животных взыграло внутри. Спустя время произведение великого писателя забылось. Время шло, наступили первые весенние деньки. По пути со школы на глаза попался птенец, громко призывающий на помощь. Он явно выпал из гнезда. Недаром он поднял такой шум. В нескольких шагах от меня затаился кот. В голове сразу соорудился план. Достав из рюкзака остатки школьной булочки с творогом, я предложила хищному коту, который ни секунды не сомневаясь, воспользовался предложением. Тем временем, сняв шарфик с шеи, аккуратно, чтобы не повредить птенца, доставила его на невысокую ветку, где покоилось гнездо. Малыш перестал шуметь, а в туже минуту, прилетела его мама с червячком-гостинцем в клюве. Тот день оставила незабываемое впечатление в моем сердце. Это был самый яркий момент. А стихотворение само зазвучало в голове: «На волю птичку выпускаю При светлом празднике весны».