Сколько фотонов видимого света испускает за 1 с электрическая лампочка мощьностью 100Вт, если средняя длина волны излучения 600 нм, а световая отдача лампы 3,3 %???

Физика

Сколько фотонов видимого света испускает за 1 с электрическая лампочка мощьностью 100Вт, если средняя длина волны излучения 600 нм, а световая отдача лампы 3,3 %???

Автор: Гость