Сколько фотонов видимого света испускает за 1 с электрическая лампочка мощьностью 100Вт, если средняя длина волны излучения 600 нм, а световая отдача лампы 3,3 %???

Физика
Сколько фотонов видимого света испускает за 1 с электрическая лампочка мощьностью 100Вт, если средняя длина волны излучения 600 нм, а световая отдача лампы 3,3 %???
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=КПД*Р(мощность)/(hC/ на длину волны)   КПД  = 0,033
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