При облучении ультрафиолетовыми лучами пластинки из никеля запирающее напряжение оказалось равным 3,7В. При замене из никеля пластинкой из другого металла напряжение потребовалось увеличить до 6 В. Определите работу выхода элек...
Физика
При облучении ультрафиолетовыми лучами пластинки из никеля запирающее напряжение оказалось равным 3,7В. При замене из никеля пластинкой из другого металла напряжение потребовалось увеличить до 6 В. Определите работу выхода электрона с порехности этой пластинки. Работа выхода электронов их никеля равна 5эВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) E=A1в+eU1 2) E=A2в+eU2 A2+eU2=A1+eU1 Ии.. А2=А1+eU1-eU2 e(U1-U2)+A1=A2 A1=5эВ е=1.6*10^-19
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Химическая реакция возможна между веществами, формулы которых: А. CO и Ca(OH)2 Б. CO2 и Ca(OH)2 В. CaO и FeO Г. CO2 и SO3
Химия
1.Найти объём водорода,который полностью прореагирует с кислородом количеством 0,6 моль. 2. 200 грамм 4,9%-ного раствора серной кислоты слили с ...
Физика
ПОМОГИТЕ! Для нагревания воды, взятой при 20 °C, и обращения ее в пар при нормальном давлении израсходовано 12 980 кДж энергии. Определить массу воды.