При облучении ультрафиолетовыми лучами пластинки из никеля запирающее напряжение оказалось равным 3,7В. При замене из никеля пластинкой из другого металла напряжение потребовалось увеличить до 6 В. Определите работу выхода элек...

Физика

При облучении ультрафиолетовыми лучами пластинки из никеля запирающее напряжение оказалось равным 3,7В. При замене из никеля пластинкой из другого металла напряжение потребовалось увеличить до 6 В. Определите работу выхода электрона с порехности этой пластинки. Работа выхода электронов их никеля равна 5эВ.

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