При облучении ультрафиолетовыми лучами пластинки из никеля запирающее напряжение оказалось равным 3,7В. При замене из никеля пластинкой из другого металла напряжение потребовалось увеличить до 6 В. Определите работу выхода элек...

Физика
При облучении ультрафиолетовыми лучами пластинки из никеля запирающее напряжение оказалось равным 3,7В. При замене из никеля пластинкой из другого металла напряжение потребовалось увеличить до 6 В. Определите работу выхода электрона с порехности этой пластинки. Работа выхода электронов их никеля равна 5эВ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) E=A1в+eU1 2) E=A2в+eU2   A2+eU2=A1+eU1   Ии.. А2=А1+eU1-eU2 e(U1-U2)+A1=A2   A1=5эВ е=1.6*10^-19 
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