1.Найти объём водорода,который полностью прореагирует с кислородом количеством 0,6 моль. 2. 200 грамм 4,9%-ного раствора серной кислоты слили с раствором,содержащим избыток нейтрата бария.Определить массу полученного осадка ...
Химия
1.Найти объём водорода,который полностью прореагирует с кислородом количеством 0,6 моль. 2. 200 грамм 4,9%-ного раствора серной кислоты слили с раствором,содержащим избыток нейтрата бария.Определить массу полученного осадка и количество азотной кислоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. O2+2H2=2H2O n(O2)=0.6 моль n(O2)/1=n(H2)/2 =>n(H2)=1.2 моль V(H2)=n*Vмолярное=1.2*22.4=26.88 л 2. H2SO4+Ba(NO3)2=BaSO4+2HNO3 m(H2SO4)=200*0.049=9.8 г n(H2SO4)=9.8/98=0.1 моль n(H2SO4)/1=n(BaSO4)/1=n(HNO3)/2 n(BaSO4)=0.1 моль m(BaSO4)=0.1*233=23.3 г n(HNO3)=2*0.1=0.2 моль
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