1.Найти объём водорода,который полностью прореагирует с кислородом количеством 0,6 моль. 2. 200 грамм 4,9%-ного раствора серной кислоты слили с раствором,содержащим избыток нейтрата бария.Определить массу полученного осадка ...

Химия

1.Найти объём водорода,который полностью прореагирует с кислородом количеством 0,6 моль. 2. 200 грамм 4,9%-ного раствора серной кислоты слили с раствором,содержащим избыток нейтрата бария.Определить массу полученного осадка и количество азотной кислоты.

Автор: Гость