ПОМОГИТЕ! Для нагревания воды, взятой при 20 °C, и обращения ее в пар при нормальном давлении израсходовано 12 980 кДж энергии. Определить массу воды.

Физика
ПОМОГИТЕ! Для нагревания воды, взятой при 20 °C, и обращения ее в пар при нормальном давлении израсходовано 12 980 кДж энергии. Определить массу воды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это так , то Q=U =12980 кДж.. 12980*10^3/(2256*10^3 * 80 )=0,071 кг или 71 грамм. Удельная т. паробр. =2256 кДж 
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