ПОМОГИТЕ! Для нагревания воды, взятой при 20 °C, и обращения ее в пар при нормальном давлении израсходовано 12 980 кДж энергии. Определить массу воды.

Физика

ПОМОГИТЕ! Для нагревания воды, взятой при 20 °C, и обращения ее в пар при нормальном давлении израсходовано 12 980 кДж энергии. Определить массу воды.

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