Как можно повысить точность измерения ЭДС источника тока?
Физика
Как можно повысить точность измерения ЭДС источника тока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При прочих равных нужно максимально увеличить входное сопротивление вольтметра. Идеальный вольтметр - это вольтметр с бесконечно большим сопротивлением.
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