сколько всего океанов ?какие?

Українська література
сколько всего океанов ?какие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 океана. Среди них: 1) тихий, 2)атлантический, 3)индийский, 4) северный-ледовитый
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