Определите молекулярную формулу углеводорода ряда алканов, относительная плотность которого по азоту равна 2.07 . Напишите структурные формулы изомеров , имеющих такой состав

Гость: Гость:

Oтносительная плотность по азоту равна D по азоту(X)=Mr(X)/Mr(N2) Исходя из этой формулы можем найти молярную массу алкана.=> Mr(X)=D по азоту*Mr(N2) => Mr(X)=2.07*28 => Mr(X)=57.96 г/моль(P.S мы нашли молярную массу неизвестного нам алкана) Зная молярную формулу для класса алканов 14n+2 , можем записать уравнение 14n+2=57,96 Решаем уравнение: 14n=57.96-2 14n=55.96 n=3.99 (Округляем до 4) И,наконец, подставляем в формулу ,характерную для алканов СnH2n+2 и получаем С4H10 (бутан) Изомер СН3-СН(СН3)-СН3 изобутан (2-метилпропан) (Надеюсь,мое решение будет понятно)