Сколько кубических метров воздуха находится в такой хатке, если ее длина и ширина равны 1 м, а высота 2 м? Чему равна площадь пола? стен?

Математика

Сколько кубических метров воздуха находится в такой хатке, если ее длина и ширина равны 1 м, а высота 2 м? Чему равна площадь пола? стен?

Автор: Гость