Сколько кубических метров воздуха находится в такой хатке, если ее длина и ширина равны 1 м, а высота 2 м? Чему равна площадь пола? стен?
Математика
Сколько кубических метров воздуха находится в такой хатке, если ее длина и ширина равны 1 м, а высота 2 м? Чему равна площадь пола? стен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1*1*2=2куб.м. воздуха-в хатке. 2)1*1=1кв.м.-площадь пола. 3)1*2=2кв.м.-площадь стен.
Гость:
a-длина , b-ширина, c- высота 1) V(объем)=a*b*c=1*1*2=2кб.м 2) S(стен)=a(или b)*c=1*2=2кв.м 3) S(пола)=a*b=1*1=1кв.м
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