діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 см і утворює з площиною основи кут 60 градусів. Знайдіть радіус основи циліндра
Геометрия
діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 см і утворює з площиною основи кут 60 градусів. Знайдіть радіус основи циліндра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
осевое сечение - прямоугольник со сторонами одна=диаметру основания, а другая-высота.Рассмотри прямоуг. треуг.ДИАМЕТР ОСНОВАНИЯ=5(ПРОТИВ УГЛА В 30 ГР.), значит радиус основания=2,5
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