решить уравнение:x(x-2)(x+1)= х²(x-1)

Алгебра
решить уравнение:x(x-2)(x+1)= х²(x-1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x(x-2)(x+1)= х²(x-1) x(х²-x-2)- х²(x-1)=0 x(х²-x-2)- х(х²-х)=0 x(х²-x-2-х²+х)=0 x(-2)=0 ответ х =0
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