мини рассказ"какие обещания давали вася и соня на могилке маруси" (придумать надо самому)(а я не знаю что мне придумать)
Литература
мини рассказ"какие обещания давали вася и соня на могилке маруси" (придумать надо самому)(а я не знаю что мне придумать)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася и Соня приходили на могилку Маруси, потому что для них образ Маруси стал символом любви и человеческого страдания. Возможно, они дают обещание всегда помнить об этой маленькой, худенькой девочке, о большом человеческом горе. И не забывать, и как можно помогать этому горю везде, где бы оно не встретилось. Дают обещание своими поступками, своими делами постараться сделать мир лучше, добрее, отзывчивее.
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