мини рассказ"какие обещания давали вася и соня на могилке маруси" (придумать надо самому)(а я не знаю что мне придумать)

Гость: Гость:

Вася и Соня приходили на могилку Маруси, потому что для них образ Маруси стал символом любви и человеческого страдания. Возможно, они дают обещание всегда помнить об этой маленькой, худенькой девочке, о большом человеческом горе. И не забывать, и как можно помогать этому горю везде, где бы оно не встретилось. Дают обещание своими поступками, своими делами постараться сделать мир лучше, добрее, отзывчивее.