«в самолёт для полярной экспедиции загрузили 3 трактора , массой 1,2т каждый , и 7 аэросаней .масса всех аэросаней на 2т больше массы тракторов . какова масса одних аэросаней»

Математика

«в самолёт для полярной экспедиции загрузили 3 трактора , массой 1,2т каждый , и 7 аэросаней .масса всех аэросаней на 2т больше массы тракторов . какова масса одних аэросаней»

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