«в самолёт для полярной экспедиции загрузили 3 трактора , массой 1,2т каждый , и 7 аэросаней .масса всех аэросаней на 2т больше массы тракторов . какова масса одних аэросаней»
Математика
«в самолёт для полярной экспедиции загрузили 3 трактора , массой 1,2т каждый , и 7 аэросаней .масса всех аэросаней на 2т больше массы тракторов . какова масса одних аэросаней»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.2*=3.6 т масса тракторов 3.6+2=5.6 т масса аэросаней 5.6:7=0.8 т масса 1 шт. саней
Гость:
1.найдем массу 3 тракторов 1,2 * 3 = 3,6т. масса 3 тракторов. 2.найдем массу 7 аэросаней. 3,6 + 2 = 5,6т.масса аэросаней. найдем массу 1 аэросаней. 5,6 / 7 = 0,8т. масса 1 аэросаней.
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