в треугольник со сторонами 20,34,42 вписан прямоугольник с периметром 40 так, что одна его сторона лежит на большей стороне треугольника.Найдите стороны прямоугольника.
Геометрия
в треугольник со сторонами 20,34,42 вписан прямоугольник с периметром 40 так, что одна его сторона лежит на большей стороне треугольника.Найдите стороны прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это не возможно т.к одна из сторон треугольника превышает периметр прямоугольника
Гость:
при помощи формулы герона вычислим площадь треугольника S = 336 и высоту, опущенную на большую сторону h = 16 высота делит сторону 42 на два отрезка 12 и 30 пусть х - высота прямоугольника, тогда другая сторона равна 12 - 12х/16 + 30 - 30х/16 = 42-42х/16 периметр равен 2х + 84-84х/16 = 2х + 84 - 5,25х = 84 - 3,25х =40 44 = 3,25х х =176/13 - одна сторона 20-176/13 = 84/13 - другая сторона
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