В окружности с центром в точке О проведены диаметр KF и хорда KP. Через точку P проведена касательная, пересекающая луч KF в точке E под углом 30 градусов. Докажите, что треугольник KPE равнобедренный.
Геометрия
В окружности с центром в точке О проведены диаметр KF и хорда KP. Через точку P проведена касательная, пересекающая луч KF в точке E под углом 30 градусов. Докажите, что треугольник KPE равнобедренный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник РОЕ -прямоугольный (ОР -R,РЕ- касательная) L РОЕ = 90-30=60 (град) L PKF = 0,5 L POE = 30 (град) (вписанный) Треугольник КРЕ - равнобедренный, т.к. L КЕР = L PKF = 30 (град)
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