Какие удельные княжества существовали на Беларуских землях в 12-первой половине 13 в?
Обществознание
Какие удельные княжества существовали на Беларуских землях в 12-первой половине 13 в?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полоцкое, Туровское, и частично, Смоленское.
Гость:
Я думаю что Полоцкое и Туровское княжество более способствовало существенно в Беларуских землях и оно существовало там более дольшее время.Смоленское княжество было частично принадлежало Белларуским землям.
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