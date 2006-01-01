    Петр Петрович и его дедушка сегодня отмечают свой общий день рождения, причем дедушка в 3 раза старше. Известно, что были такие дни рождения, когда дедушка был старше Петра Петровича ровно в 4, 5, 6 и даже в 7 раз. Сколько ...

Гость: Гость:

разница в возрастах делится на 2, на 3, на 4, на 5 и на 6 НОК( 2, 3, 4, 5 , 6) = 60 сегодня Петр Петровичу половина от НОК( 2, 3, 4, 5 , 6) сегодня Петр Петровичу 30 а его дедушке 90 (в 3 раза) когда Петр Петровичу было 10 его дедушке было 70 (в 7 раз) когда Петр Петровичу было 12 его дедушке было 72 (в 6 раз) когда Петр Петровичу было 15 его дедушке было 75 (в 5 раз) когда Петр Петровичу было 20 его дедушке было 80 (в 4 раза)