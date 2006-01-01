диагональ АС прямоугольника ABCD равна 3 см и составляет и со стороной AD угол в 37 градусов. найдите площадь прямоугольника ABCD.
Геометрия
диагональ АС прямоугольника ABCD равна 3 см и составляет и со стороной AD угол в 37 градусов. найдите площадь прямоугольника ABCD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мне нравится это 37 градусов.:))) сразу ответ S = (9/2)*sin(74); просто произведение сторон. sin(74) = 0,961261695938319 Может, что в условии опять не так?
Гость:
площадь S = a * b a = d * sin(37) b = d * cos(37) S = d*d*sin(37)*cos(37) = d*d*sin(74)/2 = 4,5 * sin(74) ~4,3256776317224348786242367185068
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