сотавьте5-6 предложений с глаголами ,имеющими в корне чередование букв е-и
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сотавьте5-6 предложений с глаголами ,имеющими в корне чередование букв е-и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.За селом далеко тянется сосновый лес. 2.Гладкое лицо мальчика сморщилось от боли. 3.Справа на стене весело небольшое зеркало. 4.Уж небо осенью дышало,уж реже солнышко блестало. 5.Рассыпанный рис собирешь,а сказанных слов не вернешь.
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